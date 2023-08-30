«Пробник» дистанционного голосования пройдет с 30-ого по 31-е августа. Чтобы поучаствовать в нем, нужно подать заявку подать заявку через «Госуслуги» и получить статус «Учтено ЦИК России».

«Пробник» дистанционного голосования пройдет с 30-ого по 31-е августа. Чтобы поучаствовать в нем, нужно подать заявку подать заявку через «Госуслуги» и получить статус «Учтено ЦИК России». Набралось уже 29 тыс. желающих, сообщили в областном избиркоме. Тест начнется в 8:00 30 августа и закончится в 20:00 31-ого. Избирателям предложат проголосовать за «обезличенные партии и кандидатов» на