Общая сумма казначейских кредитов составила 593,3 млн рублей. Чуть больше половины средств уйдет на продолжение строительства Рпенского моста (300 млн). Остальное – на ремонт дорог, сообщили в

Общая сумма казначейских кредитов составила 593,3 млн рублей. Чуть больше половины средств уйдет на продолжение строительства Рпенского моста (300 млн). Остальное – на ремонт дорог, сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. Сейчас запланирован ремонт 6 участков автодорог региона и области общей протяженностью 21 км в Александровском, Камешковском, Кольчугинском, Собинском, Суздальском и Юрьев-Польском районах. Работы уже