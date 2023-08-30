Владимирские кинологи ищут нового хозяина для служебной собаки Центр кинологической службы УМВД...

Владимирские кинологи ищут нового хозяина для служебной собакиЦентр кинологической службы УМВД России по Владимирской области ищет хозяина для служебной собаки Теам Зильбер Вассерфаль Аррива. Воспитанная восьмилетняя немецкая овчарка, служившая все эти годы четвероногим напарником полицейских - кинологов, отправляется на заслуженный отдых.Предложить свою кандидатуру в качестве нового хозяина и договориться о знакомстве с питомцем можно по телефону: 8 (4922) 37-47-84.Фото: УМВД по Владимирской области