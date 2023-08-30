«Ростелеком» продолжает совершенствовать сервисы на платформе цифровых коммуникаций для бизнеса «Виртуальная АТС». Теперь пользователям платформы доступны персональная настройка

«Ростелеком» продолжает совершенствовать сервисы на платформе цифровых коммуникаций для бизнеса «Виртуальная АТС». Теперь пользователям платформы доступны персональная настройка аналитики, улучшенное качество записи в стереоформате для максимального распознавания речи и обновленный интерфейс личного кабинета. Используя инструменты аналитики речи, компании могут повысить качество обслуживания и увеличить продажи. К существующему функционалу преднастроенной аналитики разработчики «Ростелекома» добавили возможности гибкого