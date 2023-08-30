Сейчас на сайте госзакупок идёт подача заявок от компаний. Подрядчик определится 4 сентября по конкурсу. Почти за 110,5 миллионов рублей он должен будет создать первый этап системы. После 1

Сейчас на сайте госзакупок идёт подача заявок от компаний. Подрядчик определится 4 сентября по конкурсу. Почти за 110,5 миллионов рублей он должен будет создать первый этап системы. После 1 ноября победитель подготовит технику для ситуационного центра, 7 контроллеров, более 20 видеодетекторов. Планируется, что устройства будут передавать данные об интенсивности, скорости и плотности дорожного движения, фиксировать