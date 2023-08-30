Новая спортплощадка «Газпром – детям» открылась во Владимире рядом с 39-ой гимназией на улице Нижняя Дуброва, 28а. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Наумов в соцсетях. По словам

Новая спортплощадка «Газпром – детям» открылась во Владимире рядом с 39-ой гимназией на улице Нижняя Дуброва, 28а. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Наумов в соцсетях. По словам градоначальника, жители много раз просили реконструировать эту территорию. Создать современный спортивный объект в Ленинском районе хотели давно. Теперь у детей есть «коробка» для футбола, баскетбольные щиты с