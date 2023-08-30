Во Владимире завершился чемпионат дворовых футбольных команд «Шесть на шесть». Одним из его...

Во Владимире завершился чемпионат дворовых футбольных команд «Шесть на шесть».Одним из его организаторов выступила "Единая Россия".Иван Осипов, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России»:- Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Детский спорт». Такие турниры проходят по всей стране. Большой интерес к этому мероприятию. Безусловно все это способствует развитию детского спорта, массового спорта, на подготовку будущих чемпионов. Хочется отметить, что «Единой России» здесь помогают волонтеры, партнеры, фирмы- партнеры. И вот так совместными усилиями получился хороший турнир!Алексей Метёлкин, депутат Совета народных депутатов г. Владимира:- Это очень хорошая практика для ребят. Примечательно и то, что турнир проходит в преддверии нового учебного года. Я думаю, что это даст прекрасный стимул для ребят не только для дальнейших занятий спортом, но и послужит отличным стимулом для достижения поставленных целей и успехов в учебе.Игры проходили на поле спорткомплекса «Торпедо». Участвовали двенадцать лучших команд из разных районов региона. Играли два тайма по 15 минут, одновременно на четырех футбольных полях. В финале сошлись команды «Созвездие» из Владимира и «Доброград» из Коврова. Ни основное, ни дополнительное время так и не выявило победителя. Чемпион определился в серии пенальти. С перевесом в один мяч победу одержали юные футболисты «Доброграда».Виктор Карпихин, тренер команды «Доброград», (г.Ковров):К турниру готовились в привычном режиме. Команда у меня уже опытная, они все умеют. Надо было просто приехать и показать свой футбол. /// Я понимал, что формат турнира два по пятнадцать не дает свободно побеждать, я понимал, что все будет на нервах и скорее всего дело решит один мяч. Так оно и получилось!