Во Владимирской области многодетные семьи смогут получать 250 тысяч рублей вместо земли В белом...

Во Владимирской области многодетные семьи смогут получать 250 тысяч рублей вместо землиВ белом доме прошло последнее заседание ЗакСобрания седьмого созыва. Участие в нем принял глава региона Александр Авдеев. Он поблагодарил депутатов за работу в непростое время. За минувшую пятилетку народные избранники приняли более 140 областных законов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта.Одним из последних стал законопроект о земельном капитале. Важное дополнение, которое депутаты единогласно одобрили, дает многодетным семьям право выбора - получить землю либо денежный сертификат на приобретение участка, дома или квартиры. В бюджете на 2024 год для этого предусмотрены почти 90 миллионов рублей.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Посоветовались с Александром Александровичем Авдеевым и приняли решение о том, чтобы предоставить возможность нашим многодетным семьям при желании получать не земельный участок, а получать денежную сумму. 250 тысяч рублей, как бы компенсация за земельный участок.