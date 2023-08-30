Во Владимирской области приговорили жителя Республики Марий Эл. Мужчину признали виновным в угоне, совершённом с применением насилия.

Во Владимирской области приговорили жителя Республики Марий Эл. Мужчину признали виновным в угоне, совершённом с применением насилия. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Преступление было совершено 17 декабря прошлого года. Работавший в Коврове осуждённый ехал в такси, когда ему в голову пришла идея забрать машину у водителя и съездить в Марий Эл. Злодей дождался, когда автомобиль остановится, а после напал на таксиста. Мужчина ударил шофёра острым предметом по лицу и разрезал подбородок, стал бить жертву и даже укусил за голову.Через некоторое время пассажир и водитель оказались на улице. Преступник быстро сориентировался, сел на место таксиста и уехал.Впрочем, на угнанном автомобиле злоумышленник катался недолго. На федеральной трассе М-7 в Нижегородской области он не справился с управлением и врезался в отбойник. Там его и задержали.Суд приговорил мужчину к 5 годам колонии строгого режима.