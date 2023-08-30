Медаль «Педагогическая слава земли Владимирской» станет знаком общественного признания для учителей. На заседании Законодательного Собрания 7-го созыва депутаты приняли закон об

Медаль «Педагогическая слава земли Владимирской» станет знаком общественного признания для учителей. На заседании Законодательного Собрания 7-го созыва депутаты приняли закон об учреждении специальной областной награды. Ею будут награждать учителей, педагогов, преподавателей, воспитателей за заслуги в профессиональной деятельности. Медалью отметят за педагогический талант тех, кто дает глубокие знания, развивает творческий потенциал детей, создает инновационные учебно-методические пособия,