Бывшего председателя комитета информатизации, связи и телекоммуникаций администрации Владимирской области признали виновным в служебном подлоге.

Бывшего председателя комитета информатизации, связи и телекоммуникаций администрации Владимирской области признали виновным в служебном подлоге. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.В 2019 году власти заключили контракт с победившей в открытом конкурсе фирмой на оказание услуг по созданию «Цифровой платформы Владимирской области». Осужденный являлся председателем комиссии по приёмке и подписал документы о выполнении работ в полном объёме, хотя знал, что комплекс программного обеспечения не удовлетворяет требованиям и нуждается в доработке.Суд приговорил экс-чиновника к условному лишению свободы на срок 1 год и 6 месяцев, а также лишил права целый год занимать должности на госслужбе.«В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителя фирмы подрядчика, обвиняемого в мошенничестве», – говорится в сообщении ведомства.