Вся алкогольная продукция в День Знаний во Владимирской области в магазинах будет под запретом. Запрет продажи спиртных напитков в этот день установлен в соответствии с региональным

Вся алкогольная продукция в День Знаний во Владимирской области в магазинах будет под запретом. Запрет продажи спиртных напитков в этот день установлен в соответствии с региональным Законом от 14.10.2014 №111 ОЗ. Как отметили в пресс-службе администрации Гусь-Хрустального района, запрет не коснется розничной продажи алкоголя, которую осуществляют организации и ИП, оказывающие “услуги общественного питания”. То есть,