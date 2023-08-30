Во Владимирской области вынесен приговор виновнику ДТП с человеческими жертвами. Кольчугинским...

Во Владимирской области вынесен приговор виновнику ДТП с человеческими жертвами. Кольчугинским горсудом установлено, что около 18 часов 14 минут 19 февраля водитель «ВАЗ 21100» двигался по автодороге «Колокша-Кольчугино-Александров-В.Дворики» со стороны поселка Металлист в сторону Александрова. Двое его пассажиров не были пристёгнуты. На 74 км дороги водитель выехал на встречную полосу и врезался в движущийся во встречном направлении автомобиль «ВАЗ 21100», сообщила пресс-служба облпрокуратуры. В результате, пассажиры автомобиля осужденного получили телесные повреждения, от которых одна из потерпевших скончалась. Водителю второго автомобиля причинён тяжкий вред здоровью. Виновному назначен срок в 1 год 6 месяцев колонии-поселения. Он также лишен права вождения на 2 года. Приговор в законную силу не вступил. Фото: https://www.pxfuel.com