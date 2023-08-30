В лесном массиве на границе Суздальского района Владимирской области обнаружена свалка ртутных ламп.

В лесном массиве на границе Суздальского района Владимирской области обнаружена свалка ртутных ламп. Об этом в соцсетях рассказали активисты регионального отделения «Народного фронта».Общественники подчёркивают, что подобные предметы представляют высокую опасность и наносят существенный ущерб окружающей среде. О происшествии уже поставлены в известность местные власти, природоохранная прокуратура и полиция.«Эту свалку нужно срочно вывозить и утилизировать!» - убеждены активисты.