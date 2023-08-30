Юные художники во Владимире нарисовали Донбасс. Во владимирском сквере Патриот прошло...

Юные художники во Владимире нарисовали Донбасс.Во владимирском сквере "Патриот" прошло торжественное открытие выставки работ юных художников на тему Донбасса. Каким они его видят, посмотрел Федор Лалакин.Три воина победителя: богатырь, рядом советский и российский солдаты - символ приемственности поколений. А вот на плакате боец, вокруг него образы людей, за которых он сражается. На выставке представлены работы молодых художников - победителей всероссийского конкурса. Евгения Дмитриева учится на кафедре изобразительного искусства ВлГУ. Она обратилась к теме сохранения лесов Донбасса.Евгения Дмитриева, участница конкурса:- Я очень трепетно отношусь к природе, и поэтому считаю одной из важных тем это именно заботу о природе и экологии, поэтому при любых катаклизмах и так скажем неприятных событиях стоит всегда помнить о природе и восстанавливать ее))На открытии уличной галереи вручали дипломы авторам работ. Конкурс плакатов вызвал большой интерес как в интернет пространстве, так и в реальной жизни.Николай Терещенко, организатор конкурса:- Идея нам пришла год назад, родилась из дискуссии в социальной сети вконтакте, где я сказал о том, что искусство плаката деградировало и мы решили его возродить. И как оказалось искусство отнюдь не деградировало, просто нужно было дать возможность, площадку, молодым художникам, юным художникам, профессиональным художникам высказаться.Высказались художники в разных техниках и стилях. Но во всех картинах читается нечто общее. Сочувствие, эмпатия, желание помочь и вера в скорую победу.Федор Лалакин Александр Чунаев Вести Владимир