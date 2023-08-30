За подлог бывший председатель комитета по информатизации Владимирской области Михаил Клименко...

За подлог бывший председатель комитета по информатизации Владимирской области Михаил Клименко получил условный срок.Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему председателю комитета информатизации, связи и телекоммуникаций администрации Владимирской области, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).Следствием и судом установлено, что в октябре 2019 года между администрацией Владимирской области и коммерческой организацией, победившей в открытом конкурсе, заключен государственный контракт на оказание услуг по созданию комплекса программного обеспечения регионального значения («Цифровой платформы Владимирской области»). В декабре 2019 года осужденный, будучи одновременно председателем комиссии по приёмке данных услуг, подписал документы о выполнении государственного контракта в полном объеме, заведомо зная о том, что цифровая платформа не доработана и не соответствует установленным требованиям.Уголовное дело расследовано в аппарате следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Владимирской области.Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года условно с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 1 год.В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителя фирмы подрядчика, обвиняемого в мошенничестве.