Законодательное собрание Владимирской области седьмого созыва закончило свою работу.
Участие в...
Законодательное собрание Владимирской области седьмого созыва закончило свою работу.
Участие в финальной сессии принял губернатор Александр Авдеев.
Депутаты 7 созыва ЗС подводят итоги работы. За прошедшую - непростую - пятилетку они приняли более 140 важнейших законов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Участие в заседании принял и глава региона Александр Авдеев.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- Это было продление статуса многодетных семей с детьми студентами до достижения 23 лет, расширение количества получателей регионального мат.капитала с 1 сентября он будет выплачиваться не только при рождении или усыновлении 3 ребенка, но и на каждого 4 и последующих детей рожденных или усыновленных в 22 году или позднее. Обновление закона о бесплатной юрпомощи.
Одним из последних стал законопроект о земельном капитале. Важное дополнение, которое депутаты единогласно одобрили, дает многодетным семьям право выбора - получить землю или денежный сертификат на приобретение участка, дома, квартиры и на погашение ипотеки. Сегодня в области проживают 547 многодетных семей, которые еще не воспользовались этой мерой поддержки. С просьбой предусмотреть замену участка денежной компенсацией обращались сами потенциальные получатели. В Заксобрании была создана специальная рабочая группа. Согласно новому закону, даже если семья выбирает деньги, потратить их можно только на жилье. Причем приобретаемый участок, дом или квартира должны располагаться в области, жилье не должно быть аварийным или принадлежать близким родственникам. В бюджете на 2024 год на эти цели уже предусмотрены почти 90 миллионов рублей, отметил председатель ЗС Владимир Киселев.
Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:
- Посоветовались с Александром Александровичем Авдеевым и приняли решение о том, чтобы предоставить возможность нашим многодетным семьям при желании получать не земельный участок, а получать денежную сумму. 250 тысяч рублей как бы компенсация за земельный участок))
Также парламентарии законодательно учредили новую областную награду. Медаль "Педагогическая слава земли Владимирской". Ее будут вручать за особые заслуги педагогам и воспитателям, работающим по профессии не менее 15 лет. Началась и активная работа над главным финансовым документом региона. Будущий бюджет сохранит социальную направленность. 70 процентов расходов это обзательства по поддержке и повышению качества жизни людей.
Михаил Максюков, председатель комитета ЗС по бюджетной и налоговой политике:
- Значительные средства пойдут на повышение ЗП бюджетникам, как тех кто подпадает под действие указа президента, так и тех кто не попадает, расходы на увеличение мрот также заложены для бюджетной сферы.
Высокие экономические показатели были достигнуты благодаря командной работе, отмечают депутаты. Прорабатывать бюджет, а также принимать новые важнейшие законы теперь предстоит новому Законодательному Собранию уже 8 созыва.
Александр Сыпченко, Андрей Синягин Вести-Владимир