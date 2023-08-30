Законодательное собрание Владимирской области седьмого созыва закончило свою работу. Участие в...

Законодательное собрание Владимирской области седьмого созыва закончило свою работу.Участие в финальной сессии принял губернатор Александр Авдеев.Депутаты 7 созыва ЗС подводят итоги работы. За прошедшую - непростую - пятилетку они приняли более 140 важнейших законов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Участие в заседании принял и глава региона Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Это было продление статуса многодетных семей с детьми студентами до достижения 23 лет, расширение количества получателей регионального мат.капитала с 1 сентября он будет выплачиваться не только при рождении или усыновлении 3 ребенка, но и на каждого 4 и последующих детей рожденных или усыновленных в 22 году или позднее. Обновление закона о бесплатной юрпомощи.Одним из последних стал законопроект о земельном капитале. Важное дополнение, которое депутаты единогласно одобрили, дает многодетным семьям право выбора - получить землю или денежный сертификат на приобретение участка, дома, квартиры и на погашение ипотеки. Сегодня в области проживают 547 многодетных семей, которые еще не воспользовались этой мерой поддержки. С просьбой предусмотреть замену участка денежной компенсацией обращались сами потенциальные получатели. В Заксобрании была создана специальная рабочая группа. Согласно новому закону, даже если семья выбирает деньги, потратить их можно только на жилье. Причем приобретаемый участок, дом или квартира должны располагаться в области, жилье не должно быть аварийным или принадлежать близким родственникам. В бюджете на 2024 год на эти цели уже предусмотрены почти 90 миллионов рублей, отметил председатель ЗС Владимир Киселев.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Посоветовались с Александром Александровичем Авдеевым и приняли решение о том, чтобы предоставить возможность нашим многодетным семьям при желании получать не земельный участок, а получать денежную сумму. 250 тысяч рублей как бы компенсация за земельный участок))Также парламентарии законодательно учредили новую областную награду. Медаль "Педагогическая слава земли Владимирской". Ее будут вручать за особые заслуги педагогам и воспитателям, работающим по профессии не менее 15 лет. Началась и активная работа над главным финансовым документом региона. Будущий бюджет сохранит социальную направленность. 70 процентов расходов это обзательства по поддержке и повышению качества жизни людей.Михаил Максюков, председатель комитета ЗС по бюджетной и налоговой политике:- Значительные средства пойдут на повышение ЗП бюджетникам, как тех кто подпадает под действие указа президента, так и тех кто не попадает, расходы на увеличение мрот также заложены для бюджетной сферы.Высокие экономические показатели были достигнуты благодаря командной работе, отмечают депутаты. Прорабатывать бюджет, а также принимать новые важнейшие законы теперь предстоит новому Законодательному Собранию уже 8 созыва.Александр Сыпченко, Андрей Синягин Вести-Владимир