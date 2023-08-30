Жители Владимирской области смогут наблюдать уникальное астрономическое явление В ближайшее время...

Жители Владимирской области смогут наблюдать уникальное астрономическое явлениеВ ближайшее время в небе можно наблюдать интересное астрономическое явление. Второе полнолуние в августе принято называть «голубой Луной».Луна в этот день близка к перигею, а это значит, что можно будет наблюдать «голубую» Суперлуну — самую большую полную Луну 2023 года.Второе полнолуние в месяце по-английски называют Blue Moon — голубая Луна. Но это никак не связано с цветом нашего спутника! Необычное название связано с выражением Once in a Blue Moon (дословно — «однажды под голубой Луной») — так говорят об исключительно редком событии. Два полнолуния в месяце бывает не так часто и не каждый год!Суперлуние — наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны — произойдёт 31 августа 2023 года. На близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты Луна окажется 30 августа, в 18:52 по московскому времени, а фазу полнолуния примет в 04:37 по Москве 31 августа. Разница между этими событиями составит 9 часов 45 минут.К «голубой Луне» в августе 2023 года также присоединится «специальный гость» на небе — Сатурн.«Голубая Луна» случается раз в два-три года. Последняя «голубая Луна» взошла в августе 2021 года, а следующая ожидается в августе 2024 года.Фото pxfuel.com