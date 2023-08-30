Жителю Муромского района Вячеславу Волкову вручили медаль Отец солдата
В Муроме прошел областной...
Жителю Муромского района Вячеславу Волкову вручили медаль "Отец солдата"
В Муроме прошел областной учебно-методический сбор. Представители органов власти, муниципальные служащие, сотрудники МЧС сдали экзамены по спасению утопающих.
Практические занятия устроили на набережной Оки. Участникам напомнили, как проводится эвакуация пострадавших, правила оказания первой помощи. Рассказали о требованиях к оснащению маломерных судов. Одним из этапов стала показательная водолазная операция. Всю полученную информацию чиновники должны донести до населения. В рамках сбора в городском театре прошла церемония, посвященная владимирским участникам специальной военной операции. Жителю Муромского района Вячеславу Волкову вручили медаль "Отец солдата". Награды удостаиваются мужчины, воспитавшие защитников Отечества. Сын Вячеслава Волкова - Антон - погиб в ходе спецоперации при выполнении боевой задачи.
Сергей Полузин, министр региональной безопасности Владимирской области:
- Он не погиб. Он здесь, он с нами. И мама это точно знает с отцом. И он будет с нами. Я знаю точно, что в Муроме память его хранят крепко и хранят хорошо.