Жителю Муромского района Вячеславу Волкову вручили медаль Отец солдата В Муроме прошел областной...

Жителю Муромского района Вячеславу Волкову вручили медаль "Отец солдата"В Муроме прошел областной учебно-методический сбор. Представители органов власти, муниципальные служащие, сотрудники МЧС сдали экзамены по спасению утопающих.Практические занятия устроили на набережной Оки. Участникам напомнили, как проводится эвакуация пострадавших, правила оказания первой помощи. Рассказали о требованиях к оснащению маломерных судов. Одним из этапов стала показательная водолазная операция. Всю полученную информацию чиновники должны донести до населения. В рамках сбора в городском театре прошла церемония, посвященная владимирским участникам специальной военной операции. Жителю Муромского района Вячеславу Волкову вручили медаль "Отец солдата". Награды удостаиваются мужчины, воспитавшие защитников Отечества. Сын Вячеслава Волкова - Антон - погиб в ходе спецоперации при выполнении боевой задачи.Сергей Полузин, министр региональной безопасности Владимирской области:- Он не погиб. Он здесь, он с нами. И мама это точно знает с отцом. И он будет с нами. Я знаю точно, что в Муроме память его хранят крепко и хранят хорошо.