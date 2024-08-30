Школы нуждаются в учителях начальных классов.

Во Владимирской области количество недостающих педагогов составило 189 человек, из которых 100 — это учителя. В образовательных учреждениях особенно остро ощущается нехватка преподавателей для начальных классов, физики, русского языка и истории, как заявила министр образования региона Светлана Болтунова на пресс-конференции 29 августа.Хотя абитуриенты в владимирский педагогический колледж демонстрируют высокие баллы аттестатов, достигая отметки 4,7, проблема нехватки учителей начальных классов сохраняется. Основной причиной этого является то, что многие студенты предпочитают продолжить обучение в вузах, вместо того чтобы начать работать в школах.