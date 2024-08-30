Торги на обслуживание 17 автобусного маршрута выиграла компания «Ситибас33». Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Перевозчик берет на себя ответственность на 3 года. По условиям

Торги на обслуживание 17 автобусного маршрута выиграла компания «Ситибас33». Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Перевозчик берет на себя ответственность на 3 года. По условиям контракта, организация должна будет выпускать на линию до 6 автобусов вместимостью до 90 человек. Интервал движения – 15-20 минут в будни и 20-25 минут в выходные. Напомним, 17-ый маршрут