Прокуратура оценивает ущерб, причиненный водному объекту, в свыше 2,9 миллиона рублей.

С 24 по 27 июня в реку Серая было сброшено более 7,4 тысячи кубометров неочищенных сточных вод из-за очередной аварии. Прокуратура оценивает ущерб, причиненный водному объекту, в свыше 2,9 миллиона рублей.В связи с этим прокуратура направила материалы в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело. Следователи проводят допросы свидетелей, изучают документы и предпринимают другие действия для выяснения всех обстоятельств дела.Владимирские следователи также открыли дело о халатности чиновников, которая привела к сбросу неочищенных сточных вод. Дело возбуждено в отношении должностных лиц администрации города Карабаново Александровского района.Региональная прокуратура, совместно с областным министерством экологии и природопользования, провела проверку состояния канализационного коллектора на улице Чулкова в Карабаново. На месте были отобраны пробы сточных вод и воды в реке Серая.Канализационный коллектор был построен в 2022-2023 годах по муниципальному контракту с администрацией Карабаново, стоимость работ составила около 60 миллионов рублей. Заказчик принял работы, и коллектор был введен в эксплуатацию.С января 2024 года на коллекторе регулярно фиксировались протечки и попадание сточных вод на местность и в реку Серая. Об этом было известно администрации Карабаново, однако власти не предприняли мер для заставления подрядчика провести ремонт коллектора.