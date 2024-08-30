Согласно сценарию, в дежурную часть полиции поступила информация о том, что неизвестный с оружием проник в школу города Киржача и начал стрельбу по людям.

Управление ФСБ России по Владимирской области сообщило, что в Киржачском районе 28 и 29 августа прошли антитеррористические учения.Согласно сценарию, в дежурную часть полиции поступила информация о том, что неизвестный с оружием проник в школу города Киржача и начал стрельбу по людям. В результате инцидента погибли и были ранены несколько человек, включая сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов.Учителям удалось эвакуировать детей из захваченного здания, а вскоре силовики нейтрализовали террориста. Все задачи и цели учений были успешно выполнены.