Отец артистки уже не надеется увидеть внука. Владимир Борисович Фриске считает, что его несостоявшийся зять телеведущий Дмитрий Шепелев вряд ли изменит свою позицию.

Отец артистки уже не надеется увидеть внука. ВладимирБорисович Фриске считает, что его несостоявшийся зять телеведущий Дмитрий Шепелеввряд ли изменит свою позицию.Жанна Фриске скончалась от глиобластомы – неоперабельнойопухоли головного мозга четыре года назад. С тех пор между родителямивокалистки и ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым идет война.Отец Жанны Фриске Владимир Борисович частенько говорит отелеведущем в негативном ключе публично. Дмитрий Шепелев, в свою очередь, не позволяетбывшему тестю общаться с внуком – шестилетним Платоном – единственным сыномпевицы."Платона я не вижу. Уже и ничего у нас не меняется… Да, и незнаю уже, когда изменится", – сообщил Владимир Фриске .Судя по всему, родственники вокалистки опустили руки. Устали бороться за право встречаться с наследником.Напомним, после кончины все заботы о маленькомПлатоне взял на себя его отец Дмитрий Шепелев. Семья певицы не видела мальчика почти два с половиной года.Телеведущий ответственноподходит к своим родительским обязанностям. В соцсетях шоумен часто спрашивает мнение у опытных матерей и отцов по тому или иному вопросу, рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваетсяво время воспитательного процесса. Между тем Дмитрий Шепелев никогда непубликует фотографии сына .