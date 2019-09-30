Отец артистки уже не надеется увидеть внука. Владимир
Борисович Фриске считает, что его несостоявшийся зять телеведущий Дмитрий Шепелев
вряд ли изменит свою позицию.
Отец артистки уже не надеется увидеть внука. Владимир
Борисович Фриске считает, что его несостоявшийся зять телеведущий Дмитрий Шепелев
вряд ли изменит свою позицию.
Жанна Фриске скончалась от глиобластомы – неоперабельной
опухоли головного мозга четыре года назад. С тех пор между родителями
вокалистки и ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым идет война.
Отец Жанны Фриске Владимир Борисович частенько говорит о
телеведущем в негативном ключе публично. Дмитрий Шепелев, в свою очередь, не позволяет
бывшему тестю общаться с внуком – шестилетним Платоном – единственным сыном
певицы.
"Платона я не вижу. Уже и ничего у нас не меняется… Да, и не
знаю уже, когда изменится", – сообщил Владимир Фриске .
Судя по всему, родственники вокалистки опустили руки. Устали бороться за право встречаться с наследником.
Напомним, после кончины все заботы о маленьком
Платоне взял на себя его отец Дмитрий Шепелев. Семья певицы не видела мальчика почти два с половиной года.
Телеведущий ответственно
подходит к своим родительским обязанностям. В соцсетях шоумен часто спрашивает мнение у опытных матерей и отцов по тому или иному вопросу, рассказывает о проблемах, с которыми сталкивается
во время воспитательного процесса. Между тем Дмитрий Шепелев никогда не
публикует фотографии сына .