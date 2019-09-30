Актриса поделилась радостной новостью с поклонниками.
46-летняя Мария Миронова стала мамой во второй раз.
Актриса поделилась радостной новостью с поклонниками.
46-летняя Мария Миронова стала мамой во второй раз.
Об этом звезда рассказала в личном "Инстаграм" сегодня, 30 сентября.
Артистка опубликовала два фото: собственное и снимок медицинского документа, на
котором отпечатан след ножки младенца.
Ребенка Мария Миронова рожала в Греции. Пол, метрики и имя
малыша пока не разглашаются. "Наше греческое чудо явилось в мир", – отметила актриса.
Напомним, Мария Миронова долго скрывала свое интересное
положение. Артистка рассказала о беременности, только тогда, когда подросший живот
было уже не скрыть.
Отметим, что отца малыша тоже не называет. Известно
только, что его зовут Андрей и он не имеет отношения к актерской профессии.
"Хочу официально заявить, что мой официальный брак состоялся
в Греции больше года назад, после двух лет совместной жизни, а именно на
острове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно Греции.
Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является Директором по
развитию русско–японской компании занимающейся медицинскими технологиями,( не
судостроительством и не актерством))), он -НЕ ЯПОНЕЦ))) (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим.
ред.)", – писала ранее .
Напомним, у артистки есть уже взрослый сын – Андрей Миронов-Удалов. Ему уже 27 лет. Актриса назвала наследника в честь своего легендарного отца – актера Андрея Миронова.