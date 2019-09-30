Актриса поделилась радостной новостью с поклонниками. 46-летняя Мария Миронова стала мамой во второй раз.

Актриса поделилась радостной новостью с поклонниками.46-летняя Мария Миронова стала мамой во второй раз.Об этом звезда рассказала в личном "Инстаграм" сегодня, 30 сентября.Артистка опубликовала два фото: собственное и снимок медицинского документа, накотором отпечатан след ножки младенца.Ребенка Мария Миронова рожала в Греции. Пол, метрики и имямалыша пока не разглашаются. "Наше греческое чудо явилось в мир", – отметила актриса.Напомним, Мария Миронова долго скрывала свое интересноеположение. Артистка рассказала о беременности, только тогда, когда подросший животбыло уже не скрыть.Отметим, что отца малыша тоже не называет. Известнотолько, что его зовут Андрей и он не имеет отношения к актерской профессии."Хочу официально заявить, что мой официальный брак состоялсяв Греции больше года назад, после двух лет совместной жизни, а именно наострове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно Греции.Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является Директором поразвитию русско–японской компании занимающейся медицинскими технологиями,( несудостроительством и не актерством))), он -НЕ ЯПОНЕЦ))) (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим.ред.)", – писала ранее .Напомним, у артистки есть уже взрослый сын – Андрей Миронов-Удалов. Ему уже 27 лет. Актриса назвала наследника в честь своего легендарного отца – актера Андрея Миронова.