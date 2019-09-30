Накануне в Париже состоялся показ Вивьен Вествуд, который прошел в рамках Недели моды. На него пришла известная 52-летняя американская актриса и фотомодель Памела Андерсон.

Накануне в Париже состоялся показ Вивьен Вествуд, который прошел в рамках Недели моды. На него пришла известная 52-летняя американская актриса и фотомодель Памела Андерсон.Для светского мероприятия знаменитость выбрала довольно откровенное асимметричное мини-платье молочного цвета. Оно обнажило ее плечи и оголило длинные ноги, лишний раз подчеркнув чудесную фигуру. Дополнила аутфит элегантная шляпка с вуалью в тон. Пышные кудри и туфли на небольшом каблуке сделали образ в стиле 40-х годов.Андерсон сидела в самом первом ряду, откуда с большим интересом наблюдала за моделями. Манекенщицы, в свою очередь, демонстрировали свадебные наряды.Напомним, недавно актриса рассталась со своим бойфрендом – французским футболистом Адилем Рами. Молодой человек был младше 52-летней Памелы на 20 лет. Они встречались около двух лет, после чего знаменитость обвинила мужчину в жестоком обращении и регулярных изменах. Адиль, в свою очередь, эту информацию отрицает."Последние более чем два года моей жизни были большой ложью. Меня обманывали, заставили поверить, что у нас "большая любовь". Я растоптана тем, что узнала несколько дней назад. Он вел двойную жизнь", – написала под одним из постов униженная Андерсон.