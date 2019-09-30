Омские власти предложили 97-летнему ветерану Великой Отечественной войны подождать 5 лет, чтобы оказаться в очереди на квартиру.

Мужчина, имеющий инвалидность, продал свою квартиру, и чиновники решили, что он сделал это специально, чтобы ухудшить свои жилищные условия и получить новое жилье за счет бюджета. Пенсионера согласились поставить в очередь, но через 5 лет после сделки.Ветеран обратился в суд с иском к городской администрации, и суд этот иск удовлетворил. В действиях дедушки не нашли намеренного характера – с учетом его социального положения и состояния здоровья продажа жилья стала вынужденной мерой, пишет "Омск-Информ".