Российские ракеты Гранит, названные китайскими экспертами кошмаром авианосца, - не самая последняя модель. Гораздо современнее и быстрее них крылатые ракеты Калибр, заявил бывший командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев.

Российские ракеты "Гранит", названные китайскими экспертами "кошмаром авианосца", — не самая последняя модель. Гораздо современнее и быстрее них крылатые ракеты "Калибр", заявил бывший командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев.По словам адмирала, крылатыми противокорабельными ракетами "Гранит" вооружены российские подводные лодки проекта 949А "Антей" — например, входящий в состав Тихоокеанского флота ракетный атомный подводный крейсер "Омск", — а также надводные корабли. Скорость "Гранита" меньше, чем у ракет "Калибр" нового поколения, но они действительно выпускаются по надводным кораблям и авианосцам.Существует тактика ведения боевых действий, когда снимаются сначала корабли противоракетного барьера, затем корабли охранения авианосца, и уже потом по авианосцу наносится основной удар "Гранитом". Однако эти ракеты — уже "вчерашний день", рассказал Валуев РИА Новости."Калибр" — более современные ракеты и более скоростные, то есть, они не сбиваются средствами ПВО", — пояснил адмирал.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как военные действия в Сирии послужили развитию и совершенствованию российских вооружений. По его словам, более совершенными стали и крылатые ракеты "Калибр": отныне загрузка полетного задания в ракету занимает в разы меньше времени.