Алена Водонаева часто делится с фолловерами откровенными и провокационными снимками. На этот раз она шокировала россиян новым, опубликованным в социальной сети Instagram постом.

Алена Водонаева часто делится с фолловерами откровенными и провокационными снимками. На этот раз она шокировала россиян новым, опубликованным в социальной сети Instagram постом.Актриса выложила целую серию кадров. На сделанных в Калифорниифотографиях, она позирует в мини-платье серебристого цвета, лежа на ступеньках.Вот только на одном из снимков фанаты заметили у звезды третью ногу. Судя по всему, это результат неудачного фотошопа."На первом фото прифотошопили ногу со второго. Там край платья по-другому выглядит – сборками, а на первом видно, как нога от самого таза прифотошоплена к платью просто", – объяснила одна из подписчиц Алены.Помимо язвительных высказываний на счет третьей конечности, критики активно оставляли и другие негативные комментарии. "Как кобыла!", "Перебор фотошопа", "Стареющую шаболду отфотошопили до неузнаваемости. Отродясь такого аккуратного маленького носика у Водонаевой не было. В сторис видим крупный баклажан!", "Ты поправилась!", – высказывались злопыхатели."То чувство, когда две ноги уже не в моде", – ехидно отметила пользователь Сети.Тем временем, Водонаева на критику и насмешки предпочла не отвечать. Она редко вступает в дискуссии в Сети, особенно, если в роли оппонентов выступают хейтеры.