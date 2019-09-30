Невеста рэпера Тимати, Анастасия Решетова, находится на девятом месяце беременности. Накануне она опубликовала очередной пост на своей странице в социальной сети Instagram.

Невеста рэпера Тимати, Анастасия Решетова, находится на девятом месяце беременности. Накануне она опубликовала очередной пост на своей странице в социальной сети Instagram.На снимке бизнесвумен красуется перед зеркалом в лосинах, белой трикотажной майке и кофте с капюшоном. Поверх Анастасия надела сразу в две куртки.Дополнила аутфит Решетовой толстая серебряная цепь на шее. Кроме того, девушка сделала вечерний макияж."Увижу тебя скоро", – гласит подпись под постом.Фолловеры уже надоели модели со своими бесконечными расспросами. Больше всего их волнует, когда же она, наконец, родит. По словам невесты Тимати, этот вопрос ее уже начал раздражать."Да не пошла я рожать. У меня срок еще не пришел. Хватит меня торопить!", – резко ответила Решетова на очередной комментарий назойливой фанатки.Отметим, это первая беременность Анастасии. У Тимати, в свою очередь, уже есть пятилетняя дочь – Алиса. Матерью девочки является экс-возлюбленная рэпера – модель Алена Шишкова.Сначала поклонники ожидали появления на свет наследника Тимура Ильдаровича в конце августа, потом в сентябре. Позже бизнесвумен заявила, что рожать будет в начале-середине октября.