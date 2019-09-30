Вокально-хореографическому ансамблю "Русь" имени Михаила Фирсова в этом году исполняется 45 лет.

Визитная карточка 33 региона - так говорят о вокально-хореографическом ансамбле "Русь" имени Михаила Фирсова. В этом году коллективу областной филармонии - 45 лет. За это время был создан не просто коллектив, а большая этнографическая энциклопедия. Художественный руководитель "Руси", заслуженный артист России Николай Литвинов рассказывает: уникальный фольклорный материал собирали во всех уголках страны.Николай Литвинов, художественный руководитель ансамбля "Русь, заслуженный артист России: "Произведения, которые есть в нашем репертуаре, которые практически, можно сказать, все эти годы... как и народная музыка. Она же не увядает! Она развивается. Есть номера, которые, может быть, были забыты, некоторые номера мы восстановили специально к этому празднику, потому что хотели сделать такой подарок."Ансамбль "Русь" любят и ждут и за пределами Владимирской области. И в России, и за рубежом. Светлана Савина - заслуженная артистка России, солистка ансамбля вспоминает, как приехала во Владимир из Свердловска 37 лет назад. Она сразу влилась в творческий коллектив, каждое выступление для певицы - праздник.Светлана Савина, солистка ансамбля "Русь", заслуженная арттистка России: "Мне было очень интересно, когда летели в Зимбабве. Для нас это был такой подвиг, мы летели долго, были разные остановки, и в Анголе, и везде. Очень было страшно, потому что это было советское время, мы такие все хорошие, правильные, и вдруг мы это все видим. Было немного страшновато, но потом все было хорошо."Душевная русская песня и энергетика танца привлекают и юных участников. Ансамбль принимает в свою семью каждого, кто ценит народные традиции и живет искусством. Дмитрий Хазов пришел в коллектив всего месяц назад, но с нетерпением ждал масштабного юбилейного концерта.Дмитрий Хазов, артист балета ансамбля "Русь": "Немного страшно, волнительно, потому то первый раз, хоть и выступал до этого, но все равно, новый номер, тем более главная такая роль. Волнительно, страшно подвести, но справимся!"Для ансамбля "Русь" все только начинается, уверены его руководители. Творческая жизнь коллектива расписана на месяцы вперед. Концерты на лучших площадках, постановка новых номеров, и, конечно, гастроли... И так почти полвека. С неизменной любовью - к наследию и публике.Ольга Павловская, Александр Парфенов. "Вести-Владимир"