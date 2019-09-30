Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, ранее завоевавшая на чемпионате мира по легкой атлетике золотую медаль, призналась, что испытывала дискомфорт, выступая на турнире в Дохе в статусе нейтрального спортсмена. Тем не менее она очень довольна показанному результату.

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, ранее завоевавшая на чемпионате мира по легкой атлетике золотую медаль, призналась, что испытывала дискомфорт, выступая на турнире в Дохе в статусе нейтрального спортсмена. Тем не менее она очень довольна показанному результату."Золото есть золото. Конечно, не очень комфортно без флага, но я просто была очень рада. Рада, что наконец получилось показать на самом главном старте то, что я могу", – приводит слова российской спортсменки РИА Новости.Напомним, что Сидорова преодолела планку на высоте 4 метра 95 сантиметров и стала чемпионкой мира-2019. Российские легкоатлеты выступают на турнире в Дохе в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.