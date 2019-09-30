Сотрудники пожарной службы, полицейские и врачи скорой помощи приняли участие в операции по спасению двух котов, надышавшихся дымом при пожаре в частном доме. Совместными усилиями специалисты экстренных служб откачали хвостатых пострадавших.

Полиция австралийского штата Квинсленд, расположенного на северо-востоке страны, обнародовала трогательные кадры спасения двух котов.Спасатели, действовавшие в компании полицейских, обнаружили животных при тушении пожара в частном жилом доме в Морнингсайде — пригороде Брисбена. Коты надышались продуктами горения и потеряли сознание.Пожарные эвакуировали четырехлапых пострадавших на свежий воздух и пустили в ход кислородные маски. Вскоре к импровизированным реанимационным действиям присоединились сотрудники скорой медицинской помощи, взявшие на себя роль ветеринаров.Через некоторое время коты пришли в себя. Представитель правоохранительных органов выразил надежду на то, что пострадавшим животным удастся достичь полного выздоровления.