У актера Константина Хабенского есть двое детей. Старший – 12-летний Иван – в настоящее время проживает вместе с бабушкой Инной Глебовной (бывшей тёщей Константина) в Барселоне. И считает ее своей мамой...

У актера Константина Хабенского есть двое детей. Старший – 12-летний Иван – в настоящее время проживает вместе с бабушкой Инной Глебовной (бывшей тёщей Константина) в Барселоне. И считает ее своей мамой...После смерти жены Анастасии, Хабенский долго спорил с тещей о том, где и с кем лучше жить сыну. В итоге компромисс был найден и мальчику отправили к бабушке в солнечную Испанию.Бабушку Инну Глебовну Ваня теперь называет "мамой", а она его – "сыном". Родную же мама мальчик совсем не помнит – она умерла, когда ему не было и двух лет.А с недавних пор мам у Ивана Хабенского стало две. Как пишет , у Инны Глебовны появилась возлюбленная, которая сильно ее младше – 38-летняя Анна Рязанская. Она давно живет в Испании и работает сушефом в знаменитом ресторане.В чисто женской компании бабушки-лесбиянки и ее подруги сердца мальчик и становится мужчиной – они вместе ходят на рыбалку, занимаются готовкой на кухне. Бабушка с любовницей и внуком, судя по снимкам в соцсетях, много путешествуют и не дают звездному ребенку скучать.Хабенский, может быть, и не очень рад, что сынишка оказался в столь толерантной среде, но ничего поделать не может. Да и бывшая теща вряд ли позволит ему влезать в личные сердечные отношения.А вот какая сексуальная ориентация будет у Вани Хабенского, когда он подрастет, покажет время. В любом случае уже ясно, что к однополым отношениям он будет как минимум нейтрален.