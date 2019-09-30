Жители одного из многоэтажных жилых домов Воронежа в воскресенье, 29 сентября, пожаловались на то, что батареи в их квартирах оказались под напряжением. Из-за этого из двух подъездов дома пришлось эвакуировать 115 человек. Дом обесточили и отключили газоснабжение.

Жители одного из многоэтажных жилых домов Воронежа в воскресенье, 29 сентября, пожаловались на то, что батареи в их квартирах оказались под напряжением. Из-за этого из двух подъездов дома пришлось эвакуировать 115 человек.Жалоба от жителей девятиэтажки по улице Хользунова, 92 поступила в службу "112". Люди заявили, что что кто-то из соседей подсоединил электричество к системе отопления.На место срочно приехал расчет аварийной службы. Ремонтники приняли решение вывести людей, а затем обесточили подъезды и отключили там газ. В одной из квартир сняли батарею, а на отопление поставили заглушку. Для обогрева жильцов к дому вызвали автобусы. Через некоторое время людям разрешили вернуться в свои квартиры.Сейчас специалисты обходят квартиры, чтобы выявить источник подключения тока на внутридомовую сеть теплоснабжения, пишет "Интерфакс".По словам сотрудника пресс-службы городской администрации, замеры показывали, что напряжение на батареях составляло около 220 вольт. Он заявил, что это не связано с отопительным сезоном, поскольку он в Воронеже еще не начался; пока к теплу подключили только социальные учреждения. Также исключена версия подтопления электрооборудования в подвале: там сухо.По предварительным данным, появление электричества в системе отопления могло стать причиной возгорания на кухне в одной из квартир в минувшую субботу. Пожар оперативно потушили, никто не пострадал.Городские коммунальные службы пообещали сделать все возможное, чтобы восстановить подачу электричества и газоснабжение в подъездах уже в воскресенье вечером. Прокуратура Воронежской области проведет проверку по факту этого происшествия. сообщает ТАСС.