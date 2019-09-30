Владимир Зеленский попал в неловкое положение из-за переговоров с Дональдом Трампом. Глава Белого дома, опубликовав стенограмму телефонного разговора с президентом Украины, ловко использовал в своих целях лидера Незалежной.
Владимир Зеленский попал в неловкое положение из-за переговоров с Дональдом Трампом. Глава Белого дома, опубликовав стенограмму телефонного разговора с президентом Украины, ловко использовал в своих целях лидера Незалежной.
Трамп заманил Демократическую партию в ловушку рассказами о
докладах секретных агентов и информационных утечках, уверена киевский адвокат Татьяна
Монтян. Таким образом глава Белого дома активно раскручивает скандал вокруг
бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, уверена юрист.
После государственного переворота на Украине отпрыск
влиятельного американского политика работал в совете директоров украинской
нефтегазовой компании "Буризма". По некоторым данным, Хантер Байден и
его отец могут быть причастны к масштабным коррупционным схемам на Украине.
Трамп в телефонном разговоре в июле этого года просил Зеленского начать расследование
в отношения Байденов – видных членов Демократической партии США.
Президент Украины интересует главу Белого дома исключительно
как источник компромата на демократов, уверена Монтян. Со слов Монтян, Трамп использовал Зеленского "как презерватив".
"Каковой и является, собственно, роль Зеленского на
международной арене. Как в этом смогли убедиться все наблюдатели", – сказала адвокат в своем видеоблоге.
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