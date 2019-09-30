Владимир Зеленский попал в неловкое положение из-за переговоров с Дональдом Трампом. Глава Белого дома, опубликовав стенограмму телефонного разговора с президентом Украины, ловко использовал в своих целях лидера Незалежной.

Владимир Зеленский попал в неловкое положение из-за переговоров с Дональдом Трампом. Глава Белого дома, опубликовав стенограмму телефонного разговора с президентом Украины, ловко использовал в своих целях лидера Незалежной.Трамп заманил Демократическую партию в ловушку рассказами одокладах секретных агентов и информационных утечках, уверена киевский адвокат ТатьянаМонтян. Таким образом глава Белого дома активно раскручивает скандал вокругбывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, уверена юрист.После государственного переворота на Украине отпрысквлиятельного американского политика работал в совете директоров украинскойнефтегазовой компании "Буризма". По некоторым данным, Хантер Байден иего отец могут быть причастны к масштабным коррупционным схемам на Украине.Трамп в телефонном разговоре в июле этого года просил Зеленского начать расследованиев отношения Байденов – видных членов Демократической партии США.Президент Украины интересует главу Белого дома исключительнокак источник компромата на демократов, уверена Монтян. Со слов Монтян, Трамп использовал Зеленского "как презерватив"."Каковой и является, собственно, роль Зеленского намеждународной арене. Как в этом смогли убедиться все наблюдатели", – сказала адвокат в своем видеоблоге.Новость дополняется.