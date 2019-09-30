Певец Дима Билан приехал с бесплатным концертом в Самару в качестве извинения за выступление в нетрезвом виде. Артист хотел смягчить жесткий удар по репутации, но угодил в новый скандал.

Певец Дима Билан приехал с бесплатным концертом в Самару в качестве извинения за выступление в нетрезвом виде. Артист хотел смягчить жесткий удар по репутации, но угодил в новый скандал.Перед выступлением в Самаре Дима Билан посетил местный инклюзивный центр. Артист подарил детям площадку для игр, послушал их выступление, пообщался с руководством.Мероприятие шло по плану вплоть до того, как Билан произнес необычную фразу. "Yes, mein liebe Führer" – ответил он смесью английского и немецкого на реплику руководителя инклюзивного центра.Цитата тут же разлетелась по всем российским СМИ. Некоторые посчитали, что Билан снова упал в грязь лицом, отпустив абсолютно неуместную реплику с упоминанием звания вождя Третьего Рейха. Более того, конфуз даже попал на видео, передает .Выступление же Билана в Самаре прошло без сюрпризов. Артист обратился к местным жителям со сцены. По словам исполнителя, та пьяная выходка стала для него колоссальным уроком."Я говорю вам огромное спасибо за то, что в моей жизни это случилось, и случилось единственный, но все-таки ярчайший раз, когда жизнь тебя чему-то учит", – заявил певец.Напомним, что прошел в Самаре в День города 8 сентября. Артист вышел на сцену в неадекватном состоянии.Позже Билан извинился за . Он объяснил, что выпил немного коньяка перед концертом.