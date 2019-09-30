Бывший президент Украины Петр Порошенко рискует остаться в одиночестве. Пока в отношении политика расследуются 13 уголовных дел, его соратники под шумок покидают страну. В понедельник стало известно, что за границу уехал кум Порошенко и по совместительству бывший прокурор Юрий Луценко.

Бывший президент Украины Петр Порошенко рискует остаться в одиночестве. Пока в отношении политика расследуются 13 уголовных дел, его соратники под шумок покидают страну. В понедельник стало известно, что за границу уехал кум Порошенко и по совместительству бывший прокурор Юрий Луценко.О, отъезде сообщил экс-депутат Верховной рады СергейЛещенко. По его словам, соратник Порошенко уехал в Великобританию.Поофициальной версии, Луценко уехал в Лондон "подтянуть английскийязык". Однако учитывая, в какой скандал вляпался бывший прокурор, вподобную тягу к знаниям совсем не верится.Журналист Ричард Энгель сообщил, что соратник Порошенкопокинул Украину из-за внутриполитических разборок в США. Глава Белого домаДональд Трамп и его адвокаты интересуются компроматом на бывшеговице-президента Джо Байдена – его вероятного противника на выборах-2020.В Вашингтоне неоднократно просили Луценко начатьрасследования в отношении Байдена и его сына Хантера, входившего в советдиректоров украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings после государственного переворота.Байденовподозревают в коррупции. Соратник настаивал, что нарушений не было иотказался начинать расследование.При компромат на Байдена Трампуполучить не удалось. Возможность сдвинуть дело с мертвой точки у главы Белогодома появилась после победы Владимира Зеленского и его команды.В телефонномразговоре в июле американский лидер просил украинского коллегу начатьрасследование против Байдена. Публикация компрометирующих материалов могла быутопить карьеру бывшего вице-президента США и открыть Трампу путь ко второмусроку.После того, как содержание разговора стало известно широкойобщественности, в отношении американского лидера запустили процедуруимпичмента. Впрочем, эксперты полагают, что шансов у противников Трампа мало.Более того, раздуваемая демократами шумиха вокруг Байдена может привлечьвнимание к делам его семьи на Украине и в итоге обернуться против него.