Бывший президент Украины Петр Порошенко рискует остаться в одиночестве. Пока в отношении политика расследуются 13 уголовных дел, его соратники под шумок покидают страну. В понедельник стало известно, что за границу уехал кум Порошенко и по совместительству бывший прокурор Юрий Луценко.
Бывший президент Украины Петр Порошенко рискует остаться в одиночестве. Пока в отношении политика расследуются 13 уголовных дел, его соратники под шумок покидают страну. В понедельник стало известно, что за границу уехал кум Порошенко и по совместительству бывший прокурор Юрий Луценко.
О, отъезде сообщил экс-депутат Верховной рады Сергей
Лещенко. По его словам, соратник Порошенко уехал в Великобританию.
По
официальной версии, Луценко уехал в Лондон "подтянуть английский
язык". Однако учитывая, в какой скандал вляпался бывший прокурор, в
подобную тягу к знаниям совсем не верится.
Журналист Ричард Энгель сообщил, что соратник Порошенко
покинул Украину из-за внутриполитических разборок в США. Глава Белого дома
Дональд Трамп и его адвокаты интересуются компроматом на бывшего
вице-президента Джо Байдена – его вероятного противника на выборах-2020.
В Вашингтоне неоднократно просили Луценко начать
расследования в отношении Байдена и его сына Хантера, входившего в совет
директоров украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings после государственного переворота.
Байденов
подозревают в коррупции. Соратник настаивал, что нарушений не было и
отказался начинать расследование.
При компромат на Байдена Трампу
получить не удалось. Возможность сдвинуть дело с мертвой точки у главы Белого
дома появилась после победы Владимира Зеленского и его команды.
В телефонном
разговоре в июле американский лидер просил украинского коллегу начать
расследование против Байдена. Публикация компрометирующих материалов могла бы
утопить карьеру бывшего вице-президента США и открыть Трампу путь ко второму
сроку.
После того, как содержание разговора стало известно широкой
общественности, в отношении американского лидера запустили процедуру
импичмента. Впрочем, эксперты полагают, что шансов у противников Трампа мало.
Более того, раздуваемая демократами шумиха вокруг Байдена может привлечь
внимание к делам его семьи на Украине и в итоге обернуться против него.