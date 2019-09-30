Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским обернулись настоящим скандалом мирового масштаба, последствия которого обеим странам придется пожинать еще очень долго. В частности, как отмечают эксперты, на посмешище был выставлен не только очередной хозяин Белого дома, но и все американское государство.

Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским обернулись настоящим скандалом мирового масштаба, последствия которого обеим странам придется пожинать еще очень долго. В частности, как отмечают эксперты, на посмешище был выставлен не только очередной хозяин Белого дома, но и все американское государство.Скандал с Владимиром Зеленским, когда противники Дональда Трампа понадеялись на болтливость бывшего шоумена, продолжает волновать умы экспертного сообщества по всему миру. Уже сейчас ясно, что президент США получил серьезный удар по своей репутации.Некоторые политики считают, что останавливаться на достигнутом не стоит. Дескать, раз Белый дом согласился опубликовать стенограмму переговоров Трампа с Зеленским, стоит потребовать от него обнародовать и другие звонки мировым лидерам. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, в свою очередь, предложила не останавливаться на фигуре одного президента США, и придать огласке подробности переговоров предыдущего американского лидера.Это, уверены эксперты, грозит Вашингтону еще большими репутационными потерями. "Если это будет регулярно происходить в Соединенных Штатах, то с ними скоро никто дела иметь не будет. Никто не будет рассчитывать на откровенные переговоры и разговоры", – цитирует директора Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрия Рогулева."Политическим деятелям нужно оставить свободу вести откровенные беседы, которые не предназначены для прессы, для других политиков, но без которых решение острых вопросов невозможно. Будем надеяться, что до этого не дойдет", – добавил он.Напомним, ранее Мария Захарова отметила, что раз американские политики снимают гриф секретности с переговоров Дональда Трампа, то поступить таким же образом в отношении бесед Барака Обамы также было бы логичным. "Не нужен будет Ассанж, сделайте это сами, у Нэнси Пелоси хорошо получилось, мы хотим посмотреть, как делается американская политика", – цитирует официального представителя российского дипломатического ведомства.