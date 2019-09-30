Обвинения журналистки Шарлот Эдвардс, будто нынешний британский премьер Борис Джонсон домогался к ней, не соответствуют действительности. Об этом заявили в администрации главы правительства.

Обвинения журналистки Шарлотт Эдвардс, будто нынешний британский премьер Борис Джонсон домогался к ней, не соответствуют действительности. Об этом заявили в администрации главы правительства, пишет агентство ТАСС.Глава министерства финансов Саджид Джавид также подтвердил, что заявления женщины – неправда.Ранее журналистка и модель Шарлотт Эдвардс рассказала изданию Sunday Times, как в конце девяностых она встречалась с Джонсоном. Тогда он был главным редактором журнала Spectator. В какой-то момент женщина почувствовала, что политик положил руку ей на ногу и сжал. Однако в тот момент Эдвардс решила промолчать.Как Шарлотт узнала позднее, Джонсон трогал и другую девушку, которая сидела с ними за столом. Вспомнила об этом эпизоде журналистка в связи со стартом кампании по борьбе с домогательствами.Стоит отметить, что сейчас Джонсону грозит импичмент, так как Верховный суд Великобритании назвал его решение приостановить работу парламента в сентябре незаконным.