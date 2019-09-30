В бразильском футбольном чемпионате состоялся один из самых результативных матчей в истории футбола. В турнире штата Рио-де-Жанейро среди женщин футболистки клуба Фламенго одержали победу над соперницами из Греминьо со счетом 56:0.

В бразильском футбольном чемпионате состоялся один из самых результативных матчей в истории футбола. В турнире штата Рио-де-Жанейро среди женщин футболистки клуба "Фламенго" одержали победу над соперницами из "Греминьо" со счетом 56:0.Спортсменки из "Фламенго" уже к 15-й минуте поединка обыгрывали своих оппоненток со счетом 12:0, а на перерыв команды ушли и вовсе при счете 29:0, сообщает Спорт24.Ru. Самой результативной футболисткой матча стала Флавия, в активе которой 14 голов.Результат данного поединка стал вторым по количеству забитых мячей в одной игре. Первое место до сих пор удерживает встреча чемпионата Мадагаскара в 2002 году, когда финальный свисток арбитра зафиксировал победу одной из команд со счетом 149:0.Такая результативность случилась неспроста – футболисты проигравшей стороны нарочно забивали голы в свои ворота в знак протеста против работы судейской бригады.