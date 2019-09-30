Телеведущая Лера Кудрявцева дала откровенное интервью. Она в подробностях рассказала о личной жизни: как оказалось, в отношениях с мужем Игорем Макаровым у них все не так гладко.

Телеведущая Лера Кудрявцева дала откровенное интервью. Она в подробностях рассказала о личной жизни: как оказалось, в отношениях с мужем Игорем Макаровым у них все не так гладко.Артистка пожаловалась журналистам, что из жизни давно пропала романтика. По ее словам, этот период закончился сразу после свадьбы. "У нас знаете как, тишь да гладь и благодать", – заявила Лера Кудрявцева.Телеведущая подчеркнула, что так спокойно у них в семье было далеко не всегда. Поначалу накал страстей был невероятным – все вокруг летало во время склок. "Мы так притирались друг к другу. Я уходила каждый день, дверью хлопала. Сейчас, когда уже семья, дети и быт", – объяснила она.Кудрявцева добавила, что ссоры случаются и сейчас. Чаще всего это какие-то мелкие конфликты, которые удается достаточно быстро уладить. Очень часто первый шаг к примирению делает именно она."Я мудрее, я – девочка. Он сидит и ждет, пока я подойду. Смешно!", – рассказала телеведущая в беседе с корреспондентом программы "Ты не поверишь!"Поделилась и реакцией мужа на подарок на день рождения: телеведущая записала для любимого песню. Макаров был просто в восторге и едва не заплакал. "Очень растрогался и сказал, что лучшего подарка просто не могло быть", – добавила она.Напомним, что Лера Кудрявцева и Игорь Макаров заключили брак в 2013 году. Спустя пять лет у пары .