Актриса Рената Литвинова стала одной из самых примечательных фигур на Парижской неделе моды. Звезда отечественного шоу-бизнеса прошлась по подиуму в непривычном образе, за что на нее обрушилась волна критики.

Актриса Рената Литвинова стала одной из самых примечательных фигур на Парижской неделе моды. Звезда отечественного шоу-бизнеса прошлась по подиуму в непривычном образе, за что на нее обрушилась волна критики.Артистка представилавесенне-летнюю коллекцию модного домаBalenciaga. Вместе со своей коллегой супермоделью Беллой Хадид Рената выступила перед многочисленной аудиторией. Примечательным был тот факт, что для нее подобрали не совсем подходящий, по мнению поклонников, наряд.Стилисты выбрали для российской знаменитости черное полупрозрачное платье, которое почти полностью скрывала необычная накидка. Некоторые даже сравнили образ Литвиновой с образом колдуньи Малефисенты из одноименного фильма.Кроме того, на сцену звезду отправили без яркого макияжа и укладки. Создалось впечатление, будто бы актриса только-только вышла из душа. Правда, скулы ей все же выделили, чем еще больше придали сходства с диснеевской героиней, но также добавили и несколько лет к возрасту.Как газета "Комсомольская правда", снимками и видео Рената поделилась на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Одну из публикаций женщина подписала так: "В показе моего выдающегося друга Дэмны – снова новая эпоха в @balenciaga – всегда новый и первый) браво! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.).Впрочем, не все восхитились роскошным образом знаменитости. Некоторые пользователи отметили, что такой вид артистке категорически не идет и создает весьма неоднозначное впечатление. Досталось и самим дизайнерам."Представляю, как Демна и Ко обсуждают: а давайте еще более уродские вещи сделаем и ценник на все еще больше задерем! 100% идиоты ломанутся табуном!", "Даже страшно стало", "Ну не красиво же", "Не нравится. Это не красиво", – высказали нелестное мнение подписчики Литвиновой.