Что осталось от некогда обширной Британской империи? Сегодняшние процессы там таковы, что нынешнее государственное устройство не способно адекватно отвечать на возникающие вызовы.

Что осталось от некогда обширной Британской империи? Сегодняшние процессы там таковы, что нынешнее государственное устройство не способно адекватно отвечать на возникающие вызовы. Королева Елизавета Вторая действующим премьером Борисом Джонсоном обманута и унижена. Последние правительства одно за одним лишь увеличивали количество проблем для страны, а парламент превратился в место, где лишь только обзываются и орут друг на друга.Следить за процессом — словно смотреть захватывающий сериал. В серии, показанной недавно, Верховный суд Англии признает незаконным решение королевы о приостановке работы парламента. Напомним краткое содержание предыдущих серий.Британия по результатам всенародного референдума, предложенного премьером Дэвидом Кэмероном, решает выйти из Евросоюза. Сам Кэмерон, предлагая референдум, лишь хотел напугать ЕС и лично голосовал против Brexit. Подает в отставку. Премьером приходит Тереза Мэй. Вместо того чтобы заняться соглашением с ЕС о выходе, она посвящает себя борьбе с Россией.В результате приемлемого для парламента соглашения по Brexit нет. Тереза Мэй вылетает из премьерского кресла. Минувшим летом ее сменяет сумасбродный, как многие считают, эксцентрик Борис Джонсон. Он — за жесткий выход Британии из Евросоюза — без соглашения. За очень короткое время Борис теряет оставленное ему в наследство парламентское большинство, а поскольку враждебный парламент ему не нужен, то он решает приостановить работу парламента (пророгация). При этом не только нет пленарных заседаний, но и все комитеты и комиссии не работают, а принятые к рассмотрению законопроекты как бы "сгорают" и должны вносится заново. Единственный способ объявить пророгацию — убедить саму королеву в правильности такого шага и сделать это монаршим решением.Борис Джонсон звонит королеве Елизавете Второй по телефону, обманывает старушку в том, что решение законно и Ее Величество в итоге издает свое распоряжение. Пророгация — до 14 октября. При этом помним: крайний срок Brexit — 31 октября.И вот вердикт Верховного суда Великобритании: "Решение просить королеву о пророгации парламента было незаконным". Понятно, что незаконно-то само решение королевы, она ведь в конечном счете своей властью решила, образно говоря, повесить на парламент замок. Но королева вне подозрений. Так что "решение просить королеву" было незаконным. То есть закон нарушил как раз Борис Джонсон. То, что он обманул королеву, подсовывая незаконное решение, тоже лучше замять. Королева не должна быть обманутой и не должна обманываться. Так что, с одной стороны. Борис Джонсон королеву по факту обманул, но королева вне подозрений.В итоге депутаты возвращаются на свои зеленые диваны, а антагонизм с правительством Бориса Джонсона достигает уже какого-то болезненного уровня. Джонсон предлагает новые выборы. Парламент — против. Пока — клинч. Тем более что еще до пророгации парламент успел спешно принять закон о невозможности выхода из ЕС без соглашения. Соглашения, которое устраивает сам парламент, нет. Имеющийся текст тем же парламентом отвергнут.Борис Джонсон быстро слетал на Генассамблею ООН, где объявил Британию мировым лидером в области нравственных и ответственных технологий, сравнил себя с Прометеем, которому орел выклевывает печень. В роли орла — разумеется, противники Brexit. И в пожарном порядке раньше запланированного из-за политического кризиса у себя дома вернулся в Лондон.Там его ждали "парализованный", по словам самого премьера, парламент и обманутая им же королева. Позже Борис Джонсон фактически объявил, что не согласен с решением Верховного суда, вновь апеллировал к королеве, которая, по его мнению, должна выступить в парламенте с речью. Королева, тем временем, не торопится.Если так будет идти и дальше, то Великобритания в один прекрасный момент из королевства превратится в республику. Со всеми ее нормальными демократическими атрибутами, например, Конституцией, регулирующей механизмы функционирования государства. Сейчас этот механизм в Британии выглядит архаичным и на примере Brexit недееспособным. Все эти парики, мантии и кареты вызывали бы уважение, если бы механизм работал, а так закрадывается сомнение, зачем все эти ряженые. Если для туристов, то это одно, если как функция, то почему механизм не работает?Да и зачем делать из английской королевы посмешище? Ведь обманывали ее так много раз, а она безответственно повторяет сказанные ей кем-то слова, словно какаду. И безропотно подписывает решения, которые позже становились для Британии фатальны. Ведь у королевы формально огромная власть, а она просто штампует, предложенное ей премьером.Так, Елизавета Вторая одобрила вторжение британских войск в Ирак, что позднее было признано неоправданным. Более того, тогдашний премьер Тони Блэр признал, что вторжение в Ирак — одна из главных причин рождения террористического ИГИЛ (запрещено в РФ). То есть ИГИЛ с благословения английской королевы.Елизавета Вторая допустила бомбардировку и последующее уничтожение Ливии, что сейчас, совершенно очевидно, было преступлением. Она же согласилась с референдумом по Brexit, что тогдашний премьер Дэвид Кэмерон сейчас считает ошибкой. И та же Елизавета Вторая с подачи Терезы Мэй запустила процедуру выхода из ЕС, а позже одобрила законопроект о Brexit, превратив его в закон. Теперь запутались. Но королева вне подозрений.Следим за сериалом дальше. Будет интересно. В любом случае это сюжет про деградацию британской элиты. Там, как говорится, уже до мышей. Впрочем, схожие процессы и в ЕС.