Международный футбольный союз вынес решение по ситуации вокруг трансфера аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который в январе нынешнего года погиб в авиакатастрофе. ФИФА обязала покупателя в лице Кардифф Сити заплатить французскому Нанту за игрока.

Международный футбольный союз вынес решение по ситуации вокруг трансфера аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который в январе нынешнего года погиб в авиакатастрофе. ФИФА обязала покупателя в лице "Кардифф Сити" заплатить французскому "Нанту" за игрока.Изначально представители "Нанта" настаивали на том, что "Кардифф" должен выплатить им всю сумму – 17 миллионов евро. Клуб АПЛ открещивался от трансфера – игрок фактически не сыграл за команду ни одного матча.В итоге согласно решению комитета по статусу игроков ФИФА валлийцы обязаны выплатить "канарейкам" сумму в шесть миллионов евро, сообщает Спорт24.Ru. Именно эта сумма была указана в подписанном сторонами договоре в качестве первого взноса – трансфер должен был оплачиваться несколькими траншами.Напомним, что 19 января стороны подписали контракт о переходе Салы из "Нанта" в "Кардифф", однако спустя несколько дней при перелете игрока в столицу Уэльса, самолет потерпел крушение над проливом Ла-Манш. Пилот и сам футболист погибли.