Капитальный ремонт зданий ресурсных центров НКО уже не первый год проводится городскими властями. На днях завершилось обновление еще одного исторического здания 1917 года постройки, в результате чего ресурсный центр НКО Добрынинский обрел вторую жизнь.

Капитальный ремонт зданий ресурсных центров НКО уже не первый год проводится городскими властями. На днях завершилось обновление еще одного исторического здания 1917 года постройки, в результате чего ресурсный центр НКО "Добрынинский" обрел вторую жизнь.В помещениях центра по адресу Коровий вал, дом 3, корпус 5 была полностью заменена система отопления: для этого там проложили новые трубы и установили 42 новых батареи, рассказали в пресс-службе курировавшего работы департамента капитального ремонта города Москвы.Вместо устаревших и практически не работавших кондиционеров провели систему центрального кондиционирования, были установлены два наружных и 19 внутренних блоков. "Взамен люминисцентных ламп с неприятным для глаз холодным свечением установили более 100 светодиодных светильников с комфортным теплым белым светом. В здании проложили также структурированную кабельную сеть с 76 розетками и установили новую систему видеонаблюдения", – рассказали в ведомстве.Специалисты департамента провели большую работу по укреплению стен и потолков старого дома, восстановили утраченные элементы декора. К сожалению, со времени последнего ремонта, происходившего в 1993 году, здание сильно обветшало, в стенах возникли трещины, штукатурка осыпалась, покрытие на полах истерлось, инженерные сети пришли в негодность. Зданию был срочно необходим капитальный ремонт."Одной из самых важных задач был ремонт парадной лестницы в здании. К началу ремонта ее ступени были покрыты старым протершимся линолеумом. Во время капитального ремонта его сняли, ступени отреставрировали и покрыли керамогранитной плиткой. Ограждение лестницы и перила зачистили и обработали, а затем ограждение покрасили, а перила покрыли специальным лаком, – добавили в пресс-службе. – Теперь в обновленном здании смогут работать более 60 сотрудников. Капитальный ремонт позволил значительно улучшить условия работы для сотрудников и создать комфорт для посетителей".Всего работы затронули почти 500 квадратных метров, под замену попали 23 двери и 42 окна.Напомним, что ресурсный центр НКО "Добрынинский" предназначен для поддержки деятельности некоммерческих организаций. Здесь работает коворкинг и оказываются консультации по бухучету, юриспруденции и вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти.