Детские онкологи, сотрудники Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина заявили, что готовы уволиться в полном составе в том случае, если их руководство не будет заменено.

Детские онкологи, сотрудники Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина заявили, что готовы уволиться в полном составе в том случае, если их руководство не будет заменено.Видео с соответствующим обращением опубликовано на YouTube. Заместитель директора Института детской онкологии Максим Рыков в окружении коллег заявил об общем решении уволиться, поскольку нынешнее руководство онкоцентра не дает им честно выполнять свой врачебный долг.На видео детские онкологи рассказали, что дети на протяжении многих лет получают лечение в ужасных условиях, в помещениях отсутствует вентиляция, стены покрыты плесенью, а палаты переполнены больными. Кроме того, врачи отметили, что строительство новых корпусов тянется уже на протяжении 20 лет, но введение их в эксплуатацию постоянно откладывается.Детский онколог Наталья Субботина рассказала, что вместо решения проблем новое руководство ради продвижения своих людей терроризирует сложившийся коллектив. По ее словам, начисление зарплаты превратилось в закрытый процесс, который направлен на "выдавливание неугодных".Врачи отметили, что обращались ко всем представителям власти, но их не услышали, потому теперь они обращаются ко всем гражданам России, пациентам и их родителям с просьбой о поддержке.Родители юных пациентов, в свою очередь, опубликовали ответное видео, в котором встали на сторону врачей. Они также потребовали отстранить от должностей новое руководство института, поскольку видят, что онкологи работают в стрессовом состоянии. Кроме того, родители отметили, что в онкоцентре отсутствуют необходимые противоопухолевые препараты, потому они вынуждены покупать их за собственный счет.В видеообращении говорится, что пансионат для бесплатного проживания детей превратили в коммерческий отель. По словам родителей, им запретили общаться с представителями СМИ, а также честно излагать свою точку зрения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данную ситуацию. По его словам, Кремль рассчитывает на то, что Минздрав примет меры для прояснения ситуации с зарплатами и других претензий сотрудников онкоцентра, сообщает ТАСС.Ранее сообщалось, что отделение химиотерапии гемобластозов НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина временно закрыло госпитализацию детей из-за ремонта.