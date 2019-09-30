Предстоящие похороны выдающегося европейского политика экс-президента Франции Жака Ширака невольно вынуждают сравнить масштаб его фигуры с теми, кто в Европе рулит сейчас.

Предстоящие похороны выдающегося европейского политика экс-президента Франции Жака Ширака невольно вынуждают сравнить масштаб его фигуры с теми, кто в Европе рулит сейчас.Центр Парижа. Улица Турнон. Жак Ширак провел здесь последние годы жизни, когда его уже скрутили старческие недуги. Здесь он 26 сентября скончался. Как сообщила его жена, спокойно и в кругу семьи.Больше француз, чем европеец; больше европеец, чем трансатлантист. Ширак оказался последним человеком, который, работая президентом Франции, еще имел личные воспоминания о Второй мировой. В юности он не избежал увлечения социализмом, но как политика его сформировали война в Алжире, где он бы ранен, и идеи генерала де Голля.Голлизм — идеология части французских консерваторов, которая изначально лежала в основе созданной де Голлем Пятой Республики. Мощная вещь: про исторический выбор, миссию и исключительность. Ширак — выходец из французской глубинки, крестьянская кровь — ему это явно подходило.Оказавшись в обойме ведущих политиков очень рано, в 33, он из нее уже не выпадал. Если надо, он мог идти напролом, за что его прозвали Бульдозером, если ситуация требовала маневра, маневрировал. Он был министром, премьер-министром, лидером оппозиции и снова премьером. Находясь в должности мэра Парижа, который он занимал 18 лет, Ширак побеждает на президентских выборах 1995 года.12 лет Ширак был президентом. Тяжелое испытание для некоторых союзников Франции. Также трудно Вашингтону и Лондону было только с самим де Голлем. Еще будучи премьером Франции, он называл Маргарет Тэтчер "домохозяйкой", говорил, что единственный вклад британцев в сельское хозяйство, — это коровье бешенство. Но это мелочи, а вот по-крупному. "Ирак сегодня не представляет собой явную угрозу, которая оправдала бы немедленное развязывание войны", — был уверен Ширак.С американцами, признавался Ширак, у него всегда были проблемы, потому что они навязывают свою точку зрения. В связи с этим трудно объяснить участие Франции в натовской агрессии против Югославии, но то, что Ширак не позволил администрации Буша втянуть свою страну в иракскую авантюру, вполне логично."За отправкой солдат и вооружений в арабские земли стояла идея создания серьезной и продолжительной дестабилизации в регионе. Помните мечту Джорджа Буша? Приходим в Ирак, приносим мир и выходим через великие врата Иерусалима, оставив за собой цветущий ближневосточный сад. Ширак знал, что все это – песок", — сказал Доминик де Вильпен, экс-премьер-министр Франции.Президенту Франции планы Вашингтона сильно напоминали войну в Алжире. Не освобождение и демократизация, а неоколониализм. Очередное варварство ради нефти.В 1992 году Жак Ширак демонстративно отказался ехать на 500-летие открытия Америки, а в 2006-м построил в Париже, на набережной Бранли, наверное, лучший в мире этнографический музей, где собраны осколки всех культур, уничтоженных цивилизованным Западом. Богатейшая коллекция.Накануне BBC вспомнила, что в 2003-м, в самый канун вторжения, Ширак спросил британского премьера Блэра, как он будет смотреть в глаза своему сыну через 20 лет. И через 12 лет Блэру пришлось-таки извиняться.А как доставалось в 2003-м от Ширака прибалтам, полякам, чехам — всем, кто тогда толпился в приемной Евросоюза и НАТО и пытался бежать впереди паровоза."Что касается стран-кандидатов, то, честно говоря, мне показалось, что они поступили неблагоразумно. Членство в Евросоюзе подразумевает согласование своих действий с другими, хотя бы минимальное. Если по первой же сложнейшей проблеме они высказывают свою не согласованную ни с кем точку зрения, то это безответственное поведение. Мне кажется, они упустили прекрасную возможность промолчать", — заявил Ширак.Вместе с президентом России и канцлером Германии Ширак создает оппозицию американским планам в Ираке. С обоими общение по работе переросло в личную дружбу, которая не прервалась и тогда, когда Ширак отошел от дел. В каждый свой приезд в Париж Владимир Путин старался навестить друга. И сам бывший президент Франции продолжал часто бывать в России. В 2008 году Ширак стал лауреатом Государственной премии за вклад в гуманитарное взаимодействие.В юности Ширак хорошо говорил по-русски. Перевел "Евгения Онегина", правда, текст никогда не публиковали. Пушкин — семейное увлечение, которое супруга Ширака Бернадетт полностью разделяла. Главная женщина в его жизни. Мать двоих дочерей. Не просто ей было при таком видном и жизнелюбивом муже: приходилось напоминать, что Наполеон потерял все, когда ушел от Жозефины.Он был разный в политике, но он был действительно добр и внимателен к людям. И он не был пижоном. За это французы простили ему какие-то прегрешения, которые, впрочем, никогда не принимали формы оголтелой коррупции в целях личного обогащения. Ходили какие-то слухи о злоупотреблениях, когда он был мэром Парижа. Было угольное дело, связанное с обвинениями в создании в период президентства фиктивных рабочих мест с целью пополнить партийную кассу. Но запомнится он таким, как на фотографии, сделанной в деревенском трактире. И хоронят его всей деревней. На несколько дней Франция перестала быть расколотой страной.