По итогам прошедших 29 сентября 2019 года выборов в органы местного самоуправления кандидаты от партии Единая Россия получили 69 мандатов, что составляет 73% от их общего числа. Голосование проходило в шести субъектах страны.

По итогам прошедших 29 сентября 2019 года выборов в органы местного самоуправления кандидаты от партии "Единая Россия" получили 69 мандатов, что составляет 73% от их общего числа. Голосование проходило в шести субъектах страны.На выборах в муниципальных округах в Пермском крае из 46 мест 27 заняли представители "Единой России". Таким образом, число партийцев там составило 59%.На девяти выборах депутатов городских и сельских поселений члены "Единой России" взяли 42 мандата из 47, что составляет 89%. Более того, в Брянской области на выборах депутатов Вадьковского и Посудичского сельских советов единоросы получили по десять мандатов из десяти. В Речицком и Семецком сельских советах – по девять мандатов из десяти.Положительными для "Единой России" оказались итоги и довыборов депутатов совета городского поселения Троицко-Печорск в Республике Коми, а также повторного голосования на выборах депутатов в думу Иловлинского городского поселения и совета депутатов Большеивановского сельского поселения в Волгоградской области. Там партия получила по одному из двух мандатов.Напомним, 29 сентября 2019 года в шести субъектах России проводилось 14 выборов. Всего на них замещалось 95 мандатов. "Единой России" по итогам голосования досталось 69 мест.8 сентября в России прошел Единый день голосования, во время которого в 19 регионах выбрали глав субъектов, в 13 – депутатов региональных заксобраний, а также состоялись 22 компании по выборам в гордумы. По итогам прошедших выборов единоросы сохранили за собой статус лидирующей политической силы страны.