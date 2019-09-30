Дана Борисова рекомендует актрисе не нарываться на неприятности. По мнению телеведущей, Наталья Бочкарева не должна угрожать судами МВД.

Дана Борисова рекомендует актрисе не нарываться нанеприятности. По мнению телеведущей, Наталья Бочкарева не должна "угрожать судамиМВД".Дана Борисова, которая не понаслышке знает онаркозависимости, поведение звезды сериала "Счастливы вместе" НатальиБочкаревой осуждает. Телеведущая уверена, что на скандальной видеозаписи именноартистка."Зря она разыгрываетэтот спектакль, потому что наказана будет однозначно. Скорее всего,ей дадут три года условно, но если она будет всех злитьи угрожать судами МВД, то ее могут просто "закрыть" – датьреальный срок. Нужно понимать, что по этой статье очень тяжелоенаказание", – подчеркнула Дана Борисова.Какоказалось, ранее стилист телеведущей попал в такую же ситуацию. У парикмахера Борисовойтоже нашли запрещенные вещества, его осудили на три года.Также Данаобратила внимание на то, что Наталья сильно похудела. За год артистка сбросила 60килограммов. По словам Борисовой, худеть с помощью наркотиков – новый тренд вшоу-бизнесе.ДанаБорисова подчеркнула, что готова устроить Наталью Бочкареву на реабилитацию вклинику, где лечилась сама. "Если Наталья хочет вылечиться,то я готова оказать и поддержку и помощь. Даже анонимно!" -отметила Дана Борисова в беседе сНапомним,звезду сериала "Счастливы вместе" задержали 28 сентября.Сотрудники полиции остановили ее автомобиль, так как им показалось, будто быартистка вела себя неадекватно за рулем. В последствии сообщалось, что при попыткеполицейских обыскать звезду, актриса спрятала пакетик с кокаином в нижнеебелье.В момент задержания знаменитости велась оперативная съемка, кадры которой попали в Сеть. Сама уверяет, что на выложенном видео была не она. Актриса надеется, чтоавтора ролика найдут и заставят публично извиниться.